Edirne'de balık tezgahları hareketlendi, hamsi dolardan hızlı düşüyor

Edirne'de, balık sezonunun açılmasının ikinci gününde, balık tezgahlarındaki hareketlilik arttı. Balıkçıların tabiriyle, ‘yağmur yok, palamut da yok' sözleri tezgahlara yansısa da, hamsinin ikinci günde 30 TL'den 25 TL'ye düşmesi sevinçle karşılandı.

1 Eylül 2019 tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkması ile birlikte Edirne'deki balık tezgahlarında hareketlilik iyice arttı. 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan av yasağının sona ermesi ile birlikte ‘vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, hamsi başta olmak üzere istavrit, çupra, zargana, mezgit ve daha bir çok balık çeşidini ağlarına takılıp balık tezgahlarına ulaştırdı.

Hamsi dolardan hızlı düşüyor

Dün piyasaya kilogramı 30 TL'den giren hamsi, bugün itibariyle 25 TL'ye balık tezgahlarında satışa çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından hamsi fiyatlarının düşmesi sevinçle karşılanırken, genel olarak fiyatların yüksek olmasından şikayet ettiler.

"Yağmur yok, palamut da yok"

Edirne'de balıkçı esnaflarından Feridun Biztiren, “Vira bismillah dedik, sezon açıldı. Bereketli olur inşallah. İkinci günün yoğunluğunu yaşıyoruz. Çeşitlerimiz arttı. Her gün daha fazla olacak inşallah daha da ucuz olacak. Dün 30 liraydı hamsinin kilosu bugün ortalama yüzde 20 indirimli 25 lira. Güzel Karadeniz mezgitlerimiz geldi 15 lira kilosu. İnşallah sezon bu sene bol ve bereketli geçer. Palamut da şu an hiç kimsenin bir şey bildiği yok. ‘Yağmur yok palamut da yok' derler, zannedersem bu sene palamutçuluk az olur. Balık bu, inşallah onlar bizi yanıltır” dedi.

Öte yandan, balık tezgahlarında istavrit kilosu 20 lira, çupra 30 lira, levrek 30 lira, zargan 30 lira ve hamsi 25 liradan satışa çıktı.