Edirne'de Barış Pınar Harekatı'na tam destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Ticaret Borsası ve kentin sivil toplum kuruluş temsilcilerinin yer alacağı ortak basın toplantısı düzenlendi.

81 İl'de aynı anda tüm Odalar ve Borsalarla birlikte yapılan açıklamaya Edirne'den de tam destek geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Emre Alp, “Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız” dedi.

"Bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Başkanı Emre Alp, yaptığı basın açıklamasında, “Bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekâtı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur” dedi.

“Gün sessiz kalma değil, bir ve beraber olarak ses verme günüdür”

Alp, günün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günü olduğunu belirterek, “Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez” diye konuştu.

“Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız”

İş dünyası olarak duaları ve bütün gönülleri ile devletin ve kahraman askerlerin yanında olduklarını vurgulan Alp, “Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Basın toplantısının sonunda, iş dünyası ve STK temsilcileri hep birlikte asker selamı verdi.