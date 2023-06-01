Edirne'de başpehlivan Nedim Gürel oldu

Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivan Nedim Gürel oldu.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesindeki çayırda düzenlenen şampiyonaya 8 üniversiteden 62 pehlivan katıldı. Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası ilk olarak deste boy güreşleri ile devam etti.

Öğleden sonra yapılan başpehlivanların final güreşlerinde Tanju Gemici'yi yenen Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nedim Gürel, Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası başpehlivanı oldu.

İlk kez Trakya Üniversitesi'nin girişimleriyle düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanların ödülleri Edirne Valisi Sayın H. Kürşat Kırbıyık, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu tarafından verildi.

“Formun zirvesindeyim”

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan organizasyonda galibiyeti elde ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden başpehlivan Nedim Gürel, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de hedefinin altın kemer olduğunu belirterek, “İnşallah Kırkpınar da bana altın kemer nasip olur. Bende formun zirvesinde kendimi hissediyorum, güçlü hissediyorum. Katıldığım her müsabakada kürsümün üstüne çıkmaya çabalıyorum. Bugün başpehlivanlık bana nasip oldu. Türkiye'de ilk kez üniversiteler arası müsabakalar Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Ben de bugün bu organizasyonda galibiyeti aldığım için çok mutluyum” dedi.