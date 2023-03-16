Edirne'de beklenen sağanak etkisini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Edirne'de etkili olan sağanak yağmur vatandaşları sevindirdi. Yağmurun zaman zaman etkisini arttırmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Trafik ekipleri yoğunluğun oluştuğu noktalarda önlem alarak trafik akışını sağladı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte yağmurun gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.