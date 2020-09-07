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Edirne'de belgesiz ve usulsüz avcılığa izin verilmiyor

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde 51 avcı kontrol edildi.

Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol faaliyetlerinde 51 avcı kontrol edildi. 28 adet ses cihazına el konulduğu ve 1 kişiye belgesiz avlanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.


Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, 31 Ağustos- 06 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Av Koruma ve Kontrol Faaliyetlerinde 51 avcı kontrol edildi. 28 adet ses cihazına el konularak, 1 kişiye belgesiz avlanmaktan işlem gerçekleştirildiği belirtildi.


Edirne DKMP'den yapılan açıklamada, “Kurallara uyan avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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