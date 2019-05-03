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Edirne'de Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Öğrenme şenliği başladı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu projesi kapsamında, Edirne’de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Edirne Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Öğrenme Şenliği, başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu projesi kapsamında, Edirne'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Edirne Bilim, Kültür, Sanat, Spor ve Öğrenme Şenliği, başladı.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen “Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Öğrenme Şenliği” açılış programına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp daha sonra açılan stantları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.


Öğrenciler ve öğretmenleri, katılımcılara yıl boyunca hazırladıkları projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

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