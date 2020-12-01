İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından TEM gişeler mevkiinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından TEM gişeler mevkiinde durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine, Edirne ili Merkez ilçesi TEM gişeler mevkiinde şüpheli araçta yapılan aramada, Romanya'ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda; bin 312 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin tahmini 125 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.