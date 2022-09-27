Edirne'de bin 500 saman balyası kül oldu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde saman deposunda çıkan yangında bin 500 saman balyası yanarken, alevlerin evlere sıçramaması için köy halkı ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Süleymaniye köyünde bir kişiye ait saman balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında bin 500 adet saman balyası ve depolar zarar gördü. Daha sonra bölgeye gelen kepçe ve kamyon ile samanlar bölgeden alınarak boş bir araziye taşındı.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.