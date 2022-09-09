Edirne'de bin kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi

Edirne'de İYEMER tarafından halka yönelik gerçekleştirilen uygulamalı ilk yardım bilgilendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 'Dünya İlk Yardım Günü' çerçevesinde kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan İYEMER Mesul Müdürü Ayten Sünnetçiler, bugüne kadar 4 bin 3 kişiye ilk yardımın önemini vurgulayacak, bilinçlenmeyi sağlayacak eğitim verdiklerini; bin kişinin de bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetiştiğini ifade etti.

"Edirne ilk yardım açısından güvende"

Edirne'nin ilk yardım açısından güvende olduğunu ve bu yılın temasının da 'yaşam boyu ilk yardım' olduğunu vurgulayan Sünnetçiler, "Türkiye'de en zayıf halka ilk yardım. Sağlık dört halkadan oluşuyor. Acil durumda yaşanılan bir müdahaleyi gerçekleştirirken 112'ye haber vermek, eğer ki kişinin solunumu durmuşsa hemen temel yaşam desteği kalp masajı, suni solunumla tekrar hayata döndürme, ondan sonraki aşama ambulans ekibinin gelmesi, sağlık ekibine devretme ve acil ünitelerinde bu dördüncü halka tamamlanmış oluyor. Bu halkalardan bir tanesinde kopukluk olduğunda yaşam da tehlikeye girmiş oluyor. Tüm acil durumlarda, trafik kazaları, yangın, sel, hastalık durumlarında yapılan ilk yardım müdahaleleri kıymetli. Çünkü ambulans gelene kadar yaşamda tutabileceğimiz uygulamalar da ilk yardım. Neyle yapıyoruz ilk yardımı? Bulunduğumuz ortamda bulduğumuz malzemelerle hastanın yaşama tutunmasını sağladığımız uygulamaları içeriyor" ifadelerine yer verdi.

İlk yardım eğitimlerine katılan vatandaşlardan Ülkü Kıskaç, evde yaşlıları olduğu için bu eğitimlere katıldığını ve bu konuda bilgi sahibi olduğunu söyledi.