İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de bir evde havan topu mermisi ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.


Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şubesi ekipleri, E.S.'nin evinde yaptıkları aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve 8.01 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı.


Havan topu mermisinin bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatılarak imha edildiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.