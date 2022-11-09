Edirne'de bir evde havan topu mermisi ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şubesi ekipleri, E.S.'nin evinde yaptıkları aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve 8.01 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı.

Havan topu mermisinin bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatılarak imha edildiği öğrenildi.