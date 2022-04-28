Edirne'de bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi

Edirne'de okullar arası gerçekleştirilen bisiklet organizasyonunda yarışı bitiremeyenler bitiş noktasına ambulans ve kamyonetle geri döndü.

Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen okullar arası bisiklet yarışmasında yorgun düşen öğrenciler yarışı bitiremeden kendileri ambulansla dönerken bisikletleri ise kamyonetle yeniden start noktasına getirildi. Toplam 8 kilometrede yarışan öğrenciler, havalarında ısınmasının etkisiyle yarışı tamamlayamadı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Edirne İl Jandarma Asayiş Komutanı Evren Kaptan ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekiplerinden Sadullah Özden verdi.

Havanın çok sıcak olduğunu ve yarışı bitiremedikleri için ambulansla geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade eden Doruk Hırçın, “Hava çok sıcak olduğu için yarışı bitiremeyen arkadaşlarımız ambulanslar geldiler. Yarışı bırakan arkadaşlarımızın bisikletleri de kamyonetle getirildi. Havanın sıcaklığı bizi çok yordu” dedi.

2021-2022 yılı Edirne okul sporlarının ilkinin gerçekleştirdiklerini belirten Utku Zorlutuna, “Türkiye'de bir ilk olarak da Edirne'nin 8 ilçesinde okul sporları bisiklet yarışları gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimiz Edirne'de il birinciliği şampiyonluğuna geldiler. Sporumuz açık alanda olan bir spor olduğu için muhakkak yarışı bırakıp ambulanslarla dönenler oluyor. Yaklaşık 30 Jandarma personelimiz ve 2 ambulans ile bütün emniyet önlemleri alınmıştır” ifadelerini kullandı.