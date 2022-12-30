Edirne'de bu yıl 1 ton 461 kilogram uyuşturucu, 5 milyon hap ele geçirildi

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kapıkule'de düzenlenen toplantının ardından son dönemde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerine takdirname verdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren güvenlik güçlerine takdirname verilmesi törenine katılan Vali Kırbıyık, emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Tüm suçlarda olduğu gibi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmenin de temel öncelik ve hedefleri olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, bu çerçevede valilik koordinasyonunda güvenlik birimleri ile birlikte amansız bir mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin koordineli şekilde sınır kapılarında ve il genelinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Vali Kırbıyık, yıl içinde büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini vurguladı.

Emniyet, jandarma ve gümrük muhafaza ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre her türlü teknik imkanı kullanarak suçların önlenmesine ve suç işlenmişse faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne vurgu yapan Vali Kırbıyık, özellikle son dönemde çok başarılı yakalamalar gerçekleştiğini belirtti.

"Yakalamaların toplam karşılığı 980 milyon lira"

2022 yılının toplam rakamlarına ilişkin yaptığı sunumla açıklamada bulunan Vali Kırbıyık, "313 kilo 878 gram skunk, 863 kilo 428 gram esrar, 132 kilo 137 gram eroin, 71 kilo 902 gram kokain, 64 kilo 540 gram metamfetamin, 1 milyon 641 bin 105 kök Hint keneviri, 3 milyon 312 bin 972 ecstasy ve captagon hap, 2 kilo 242 gram sentetik kannabinoid, bin 58 sentetik ecza ve 13 kilogram da afyon sakızı ele geçirildi. Toplam yakalanan miktara baktığımızda 1 ton 461 kilogram uyuşturucu madde ve yaklaşık 5 milyona yakında ecstasy ve captagon hap ele geçirildi. Yakalamaların toplam karşılığına baktığımızda 980 milyon lira olduğunu görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında da önemli operasyonlar düzenlendiğini aktaran Vali Kırbıyık, piyasa değeri 367 milyon 863 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik sigara, tütün ürünü, muhtelif oto yedek parçası, tıbbi ilaç, cep telefonu, elektronik eşya ve çok miktarda kaçak eşya yakalandığını söyledi.

Ekiplerin hem uyuşturucu, hem de kaçakçılıkla mücadelede son dönemde destan yazdığına değinen Vali Kırbıyık, her birine ayrı ayrı teşekkür etti.

"Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede 3 temel başlığa dikkat"

Uyuşturucu suçlarıyla mücadelede arzın azaltılması, talebin daraltılması ve rehabilitasyon başlığının çok önemli olduğunu söyleyen Vali Kırbıyık, "Bunlardan biri arzla mücadele, arzın azaltılması. Uyuşturucunun gençlerimizi ve milletimizi zehirlemesine engel olunması. İkincisi talebin daraltılması bu konuda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi, bilinç seviyesinin yükseltilmesi. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması geniş kitlelere yayılmakta. UYUMA uygulaması çerçevesinde vatandaşlarımız şahit oldukları, gördükleri herhangi bir uyuşturucu suçunu uygulama üzerinden emniyet birimlerimize bildirebilir. Üçüncü önemli başlık da rehabilitasyondur. Uyuşturucuya bir vesileyle bulaşmış gençlerimizin tekrar tedavi edilip topluma kazandırılması son derece önemli bir başlıktır" şeklinde açıklamada bulundu.

"Vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz"

Özellikle uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizen Vali Kırbıyık, "Ekiplerimiz var güçleriyle şehrin güvenliği, daha istikrarlı olabilmesi için her türlü çalışmayı yürütüyorlar. Bu mücadeleyi ancak hepimiz birlikte elimizi taşın altına sokarsak yapabiliriz. Bu noktada da vatandaşlarımızın da katkısını bekliyoruz" dedi.

Vali Kırbıyık, açıklamasının ardından uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında başarı gösteren güvenlik güçlerine belgelerini verdi.