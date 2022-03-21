Edirne'de bu yıl hedef: 2 buçuk milyon fidan

Orman Haftası kapsamında Edirne Tarım Açık Cezaevi Yerleşkesi civarındaki alanda fidan dikim etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş ve kurum müdürleri katıldı.

“Hedef 2 buçuk milyon fidan”

Edirne'de son 20 yılda 30 milyon fidanın toprakla buluştuğunu belirten Vali Ekrem Canalp, yine aynı şekilde son 3 yılda kentin değişik yerlerinde 7 buçuk milyon fidan dikildiğini ifade etti. Bu sene de 2 buçuk milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını söyleyen Vali Canalp, dünyada pek çok ülkede orman alanlarının daralmasına rağmen Türkiye'de fidan dikiminin yaygınlaştığına dikkat çekti. Dünyadaki trendlerin tam tersine Türkiye'de ayrı bir trend yaşandığını aktaran Vali Canalp, Edirne'de bu sene 2 buçuk milyon fidanı toprakla buluşturmak suretiyle her yıl büyüyen orman alanlarını tekrar genişletme imkânına kavuşacaklarını belirtti.

Etkinliğe katılan Murat Nalça, eğitimin en önce ailede başladığına değinerek 4 yaşındaki oğlu ile birlikte ağaçlara can suyu verdiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından katılımcılar, öğrencilerle birlikte belirlenen alanlarda fidan dikti.

Etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.