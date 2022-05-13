İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı

Edirne Ticaret Borsası’nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayı kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı.


Edirne Ticaret Borsası'nda, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 783 kuruştan satıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda bugün işlem gören diğer ürün ise arpa oldu.


Buğdayın kilosu en düşük 5,509 TL, en yüksek 5,901 TL, ortalama 5,783 TL'den, arpanın kilosu ise en düşük 5,502 TL en yüksek 5,502 TL ortalama 5,502 TL'den satışa sunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.