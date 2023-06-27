Edirne'de buğday hasadı başladı, ilk hasat yapıldı

Türkiye'nin önemli tahıl ambarlarından Edirne'de buğday hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı yağışların ardından başladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday ekili arazisi, biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Verimin iyi olduğunu söyleyen Karakasım köyü sakinlerinden üretici Naim Buğday, "Verim genel olarak iyi. Dönüme 400-600 kilogram olan da vardır bilemiyoruz. Biz şu anda 400 ve 500 arası verim aldık. Fiyatları devlet verdi. Daha dışarıya mal gitmedi, borsaya mal daha gitmemiştir. Herkese bol ürünler derim bol kazançlar Allah'ım almayı nasip etsin" dedi.

Edirne'de belirli aralıkla yaşanan yoğun yağışlardan dolayı tane kaybının olduğunu anlatan Doyran Köyünden İbrahim Merter, "Allah'a şükürler olsun. Allah'ın izniyle biçiyoruz verilerimiz iyi, fiyatlarımız da inşallah iyi olur, devlet baba onu belirler. Gübre ve ilaçlama pahalı, yaşanan yağışlardan dolayı tane sayısında da kayıplar var. Yine de buna şükür derim yani buna şükür" diye konuştu.

Hasat parası ile düğün yapacak

Verimlerin umduğundan daha iyi olduğunu söyleyen Karakasım köyü üreticilerinden Remzi Buğday, topladığı buğday parası ile düğün yapacağını ifade etti. Buğday, "Bugün hasadımız çok şükür güzel, fiyatlarımız da biraz daha iyi olsaydı daha iyi olabilirdi. Yine de verimlerden dolayı kurtarıyoruz diye düşünüyorum. Bakalım kısmet nasip diyoruz. Her şeyi devlet büyüklerimiz elinde. Bu yıl elde ettiğimiz hasat parası ile inşallah düğün yapacağız'' şeklinde konuştu.