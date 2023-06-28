Edirne'de buğday tarlasına sürüklenerek takla atan araçtaki 2 kişi öldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde buğday tarlasında yaklaşık 100 metre takla atarak sürüklenen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultan Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İpsala'dan Sultan Köy istikametine gitmekte olan araç, kontrolden çıkarak buğday tarlasına sürüklendi. Yaklaşık 100 metre buğday tarlası içinde taklalar atarak sürüklenen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.