İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Edirne'de caddeler doldu taştı

Korona virüs salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’e yakın vakanın görüldüğü Edirne’de aylar sonra hayat normale döndü ve caddeler doldu taştı.

Korona virüs salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ve 300'e yakın vakanın görüldüğü Edirne'de aylar sonra hayat normale döndü ve caddeler doldu taştı.


Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan birçok kısıtlama kararının kalkması ve normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlarla birlikte aylar sonra Edirne'de hayat normale döndü. Edirne'de hava sıcaklığının 25 dereceye yükselmesini de fırsat bilen binlerce vatandaş soluğu caddelerde aldı. Bugün izin kapsamında sokağa çıkan 18 yaş altı çocuklarda caddelere akın edince Edirne aylar sonra en kalabalık günlerinden birini yaşadı.


Özellikle kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'nde insan kalabalığının fazla olmasıyla birlikte yetkililer denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, megafonla anons yaparak sosyal mesafe kuralı hakkında uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.