Edirne'de çarpışan otomobillerin sürücüleri yaralandı

Edirne'de meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edirne istikametinden Trakya Üniversitesi yönüne seyir halinde olan Çile Gür idaresindeki 22 UN 934 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Burak Dinç yönetimindeki 22 DA 160 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çekici tarafından otomobillerin kaldırılmasıyla açıldı ve trafik akışı normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.