Edirne'de çevrim içi “Arkeoloji” konuşuldu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Trakya'da Arkeoloji” konferans dizisinin ikincisinde “Orfik Öğreti ve Trak Krallığı” konuşuldu.

Moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş'ın yaptığı konferansta, Prof. Dr. Neşe Atik, Orfik Öğreti ve Trak Krallığı hakkındaki bilgi ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Prof. Dr. Neşe Atik, “Yaklaşık olarak M.Ö. 13. yüzyılda Türkiye Trakyası'na göç etmeye başlayan Traklar, M.Ö. 5. yüzyılda güçlü bir Krallık kurmuşlardır. Türkiye Trakyası'nın tamamını, Bulgaristan'ın tamamını ve Yunanistan'ın kuzeyini kapsayan bu Odrys Krallığı'nın güçlü savaşçıları olan kralları aynı zamanda halkını ölümsüzlüğe kavuşturduğu inanılan Tanrı, Rahip Krallar'dır. Ölümsüzlüğe inanan Traklar, Ana Tanrıça'nın eşi ve aynı zamanda oğlu olduğuna inandıkları kralları için bazen insan kurbanının da yapıldığı dini seremoniler düzenlemiş, altın ve gümüşten yapılmış sunu kaplarıyla toprağa kan akıtmış, kurban edilen boğanın etini çiğ olarak yemiş ve kanını içmişlerdir. Genellikle kayalık alanlarda düzenledikleri seremonilerde ritim tutulan müzik aletleri de kullanılmıştır. Bazı dini ritüellerde geceleri büyük ateşler yakılmış, bazı Trak boylarında da Trakların çok önemsediği atları mezarlarına konulmuş ve orada yakılmıştır. Kutsal saydıkları hayvanlar olan köpek ve kurtlar da kurban edilerek, kutsal alanlara gömülmüştür. Tanrı, Rahip Kralları aracılığıyla ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanan Traklar, savaşlarda da çok korkusuz olduklarından çağdaş toplumların korktukları atlı askerler olarak bilinmektedir” dedi.