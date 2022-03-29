Edirne'de çıkan yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi

Edirne'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre yangın, merkez Ertuğrul Mahallesinde meydana geldi. Tavuk döner iş yerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm iş yerini sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.