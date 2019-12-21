Edirne'de ?ocuk Koordinasyon Kurulu toplant?s? yap?ld?

Edirne'de, ?ocuk Koordinasyon Kurulu toplant?s? d?zenlendi.

Melahat Hulusi Datenin ?ocuk Evleri Sitesi Toplant? Salonu'nda, Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl???'n?n ev sahipli?inde ger?ekle?tirilen ?ocuk Koordinasyon Kurulu toplant?s?na, Edirne Vali Yard?mc?s? Yusuf G?ler, Cumhuriyet Savc?s? Feridun Mirzabey, Aile ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?r? Bilgin ?zba?, Edirne Emniyet M?d?rl??? Asayi? ?ube M?d?r? ?ener Derin ve ?e?itli kurumlar?n temsilcileri kat?ld?.

Aile, ?al??ma ve Sosyal Hizmetler ?l M?d?rl???'nden yap?lan yaz?l? a??klamada, ?Ger?ekle?en sunum s?ras?nda; Su?a s?r?klenmi? ve ma?dur ?ocuklar, mahkemelerin vermi? oldu?u tedbir kararlar?, madde ve madde ba??ml?l??? alan?nda yap?lan ?al??malar, Edirne Merkez Mahalleler ve ba?l? il?elerin risk haritalar?n?n de?erlendirilmesi, ?ocuk izleme merkezinde ger?ekle?tirilen hizmetler, 18 ya? alt? gebelikler ve erken evlilik, mahallelerde ya?anan su? te?kili olaylar ve nedenleri, Yabanc? uyruklu refakatsiz ?ocuklar ile ilgili yap?lan ?al??malar, okula devams?zl?k g?steren ?ocuklara y?nelik yap?lan ve yap?lacak olan ?al??malar g?r???lerek, karara ba?land?? denildi.