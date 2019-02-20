Edirne'de, Çocuk Onkolojisi Bölümü yararına kermes düzenlendi

Edirne'de, Safir Koleji'nin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkolojisi yararına düzenlediği kermes büyük ilgi gördü.

Kermesin açılışına, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi ve birçok okul müdürünün yanı sıra veliler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Kampüs Müdürü Bahattin Erel ve ekibine teşekkür ederken, okulun bu tür anlamlı ve etkili çalışmalarına daha önce katıldıklarını ve kendilerini her zaman desteklediklerini ifade etti.

Erel de, okulları bünyesinde kurulan kermesin 22 Şubat Cuma gününe kadar devam edeceğini ve kermese tüm Edirne halkını beklediklerini ifade etti.