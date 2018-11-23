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Edirne'de çocuklara kodlama eğitimi

Edirne’nin Keşan ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından “Kod Adı 2023 Projesi” kapsamında çocuklara yönelik kodlama, algoritma ve programlama eğitimleri düzenleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından “Kod Adı 2023 Projesi” kapsamında çocuklara yönelik kodlama, algoritma ve programlama eğitimleri düzenleniyor.


Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Vedat Çimen, konuyla ilgili olarak “Kod Adı 2023 Projesi” kapsamında 12-15 yaş aralığındaki çocuklara kodlama, algoritma ve programlama eğitimleri verildiğini söyledi.


Eğitimlerin 1 ay sürdüğünü ve ücretsiz olduğunu belirten Çimen, “Bu faaliyete katılan gençlerimiz ülkemizi bilişim ve eğitim alanında ileriye taşıyacak donanım ve yazılım eğitimleri ile tükenen değil üreten bir gençlik olarak yetişeceklerdir. Gençlerimiz erken yaşta programlama becerisine sahip olacak, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirip, kişisel anlamda kendilerini geliştireceklerdir. Kodlama eğitimlerimiz için kayıtlar devam etmektedir.” dedi.

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