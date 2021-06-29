Edirne'de çocukların kent hakkı konuşuldu

Trakya Üniversitesi Edirne Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminer, Üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Dr. Selçuk Açıkgöz moderatörlüğünde Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet'in anlatımıyla gerçekleşti.

Farklı disiplinlerden ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi seminerde, Doç. Dr. Çakırer Özservet çocukların, niceliksel ve niteliksel açıdan, kentsel kamusal alanlardan dışlanan en büyük gruplardan biri olduğunun altını çizdi. Çocukların günümüz kentsel yapısında taşıt yoğunluğu ve güvenlik kaygıları sebebiyle sokaktan dışlanmasının hareketlilik imkanlarını kısıtladığını ifade eden Doç. Dr. Çakırer Özservet, bu durumun çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimi ve konusunda olumsuz sonuçlar doğurduğunu, çocukların içinde yaşadıkları kentleri tanımamasına neden olduğunu belirtti. Çocukların düşlediği kentlerin ise, diğer gruplarla kıyaslandığında, toplumun her kesimini kapsayacak tasarımlar olduğu ifade eden Doç. Dr. Çakırer Özservet, kentsel tasarımın nesne değil insan odaklı olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu anlamda iyi bir kentsel tasarım yürüme mesafesinde birimler arası ilişkiye sahip, açık kapalı alan dengesinin olduğu, hareketliliğin sağlandığı, düşük düzeyde taşıt trafiğini barındıran, yaya ağırlıklı güzergahlara sahip olmalıdır” dedi.

Çocukların kent hakkını desteleyen uluslararası deneyimlerden örnekler veren Doç. Dr. Yasemin Çakırer Özservet, konuşmasını yerel yönetimlerin çocukların kent hakkına duyarlı politikaları geliştirmesinin önemi yanısıra, kent sakinlerinin de sokaklar, mahalleler, parklar gibi kentsel mekânlara sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.