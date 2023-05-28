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Edirne'de Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara seçimden zaferle çıkması Edirne’de coşkuyla kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara seçimden zaferle çıkması Edirne'de coşkuyla kutlandı.



Seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte merkez ve ilçelerde kutlamalara erken başlandı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri ile Selimiye Camii etrafı başta olmak üzere şehrin sokaklarında araçları ile konvoy halinde kutlamalarını sürdürüyor. Alanda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götüren Recep Tayyip Erdoğan'ın mutluluğunu yaşıyor. Büyük sevinç yaşayan coşkulu kalabalık kurulan sahne ve platformda seçimle ilgili son gelişmeleri canlı takip ediyor.

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