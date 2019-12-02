Edirne'de dehşet gecesi

Edirne'de minibüsteki yolculara ve kaldırımda yürüyen kadınlara henüz belirlenemeyen ve kimyasal madde olduğu iddia edilen sıvı maddeyle saldıran şüpheli, 2 kadının yaralanmasına neden oldu.

İddialara göre, okulu için Edirne'ye taşınan 19 yaşındaki A.Y.Ö., annesiyle birlikte kaldırımda yürürken henüz kimliği tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından belirlenemeyen bir sıvıyla saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs hızlıca olay yerinden uzaklaşırken, yüzünde yanıklar oluşan genç kız ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerini alarma geçiren şüpheli, bu kez de Edirne Toplu Ulaşım Sistemine ait minibüste yolcularla birlikte yolculuk yaparken tam yolcular minibüsten ineceği esnada yanında bulunan sıvıyı yolcuların üzerine attı. Sıvının isabet ettiği G.Y. isimli kadının yüzünde de kızarıklık oluştu. Şüpheli şahıs minibüsten inerek kaçtı. Yaralanan kadın ise olay yerine yakın polis ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Minibüste yüzüne sıvı atılan G.Y. dehşet anlarını “yüzüm ve gözüm yandı” sözleriyle anlattı. Evinden çıkıp minibüsle çarşıya giden G.Y., minibüste bulunan bir erkek şahsın hedef gözetmeksizin içeridekilere soğuk bir sıvı attığını ve ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Genç kızın saldırıya uğradıktan sonra “yandım ölüyorum” diyerek yardım istediğini söyleyen görgü tanığı Remziye Ö. de dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Aracıma gaz alıyordum bir çığlık duydum baktığımda 2 bayanın bağırdığını ve şüpheli bir erkek şahsın da koşarak kaçtığını gördüm. Kızın yanına geldiğimde kıpkırmızı olduğunu gördüm. Kız 'gözüme bir şey atıldı, yandım ölüyorum' diye bağırmaya başladı.

Bir diğer görgü tanığı Nurten E. ise çığlık duyduğunu baktığında ise genç bir kızın yüzünün kızardığını ve ağladığını anlattı.

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede poşete sarılıp yol kenarına atılmış şüpheli bir şişe buldu. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere şişeye el konulurken, yaşanan olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.