Edirne'de denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde denize giren 2 genç boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mecidiye köyü sahilinde denize giren Afganistan uyruklu 24 yaşındaki Necib R. isimli genç, suda çırpınmaya başlayınca onu kurtarmak isteyen arkadaşı da boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar 2 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Sağlık durumu kritik olan Necib R.'nin ilk müdahalelerin ardından Keşan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça, “Vatandaşlarımız, yüzme bilmeyen gençleri denize girerken açılmamaları konusunda uyarmışlar, buna rağmen yine de açılmışlar“ dedi.