Edirne'de denizin taşmasıyla kabus gibi gün, korku dolu anlar yaşanıyor

Edirne'nin Enez ilçesinde şiddetli lodos sebebiyle denizin taşması sonucu birçok yol, evler ve eğlence mekanları su altında kaldı. Metrelerce yükselen deniz suyu bazı yerlerde binalara dayandı.

Enez'de sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şiddetli lodos nedeniyle deniz taşarken, denizden taşan sular sahil şeridindeki birçok yolu ulaşıma kapattı. Sahil şeridinde bulunan ve yazın kullanılan birçok eğlence mekanı ile birlikte birçok ev de sular altında kaldı. Metrelerce yükselen deniz suyu, denize yakın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Şiddetli lodosla birlikte dev dalgalar binalara kadar dayandı. Enez Belediyesi ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.

“Herkes dikkatli olsun”

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Şu anda binalarda yaşayan çok fazla kişi olmadığını açıklayan Başkan Günenç, yaşayan aileler ile görüşme gerçekleştirdiklerini ve tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirten Günenç, “Şu an mağduriyet yaşanmıyor ancak tüm vatandaşlarımız dikkatli olsun. Belediye ekiplerimiz bölgede hazır durumda bekliyor” açıklamasında bulundu.