Edirne'de, depremler sebebiyle ertelenen TOKİ kuraları çekildi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" çerçevesinde Edirne'ye yapılacak olan konutların kura çekimleri Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğinde başlatılan ve Kahramanmaraş depremleri sebebiyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kaldığı yerden devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Edirne'de kura çekimi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kura çekimleri saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Vatandaşlar heyecanla kura çekimlerini izledi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kura çekimlerinde salon doldu, taştı.

"Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Engelli Oğlu Emrah Küçükler için çekilişe katılan Sibel Sana, “Cumhurbaşkanımız, ölene kadar başımızda kalsın. Allah bin kat razı olsun. Oğlum için geldim, engelli oğlum var. Kiradaydı, durumu kötü ve engelli. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çok sevindim” dedi.

Gazi kategorisinden çekilişe katılan Mehmet ve Sabahat Yıldırım çifti çekiliş sonucu adının çıkmasına sevindiğini belirtti. Kendilerine çıkmasına çok sevindiğini belirten Sabahat Yıldırım, "Torunum için sevindim. 16 yaşında erkek torunum var. Çok istedi. Onun şansına oldu” diye konuştu.

Yapılan kura çekimi ile Edirne Merkez, Keşan, İpsala, Enez, Keşan, Süloğlu ve Uzunköprü için isim listesi belli oldu. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Edirne il merkez ilçesi Hadımağa mevkii 120, Keşan Yenimahalle 293, Yenimuhacır 156, Enez 142, Süloğlu 120, Uzunköprü Mescit Mahallesi 106,Kırcasalih 90, İpsala Bayrambey mahallesi 60 konutun hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

Edirne ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 363, 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri kura ile belirlendi. Edirne'de yapılacak bin 363 konut için 18 bin 662 kişi başvuru yaptı. TOKİ kura çekimi sonuçları, e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile sorgulanarak öğrenilebilecek.

Başvuru sayısı konut sayısından az olan Esetce,Yenikarpuzlu ve Subaşı beldeleri için kura çekimi yapılmadı. Bu sebeple sadece bin 141 konutun kurası çekildi.