İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de direğe çarpan sürücü yaralandı

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü direğe çarparak yaralandı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç sürücüsü direğe çarparak yaralandı.


Kaza, Edirne Karaağaç Mahallesi Hacı Adil Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Celal D. idaresindeki 59 KT 956 plakalı hafif ticari araç direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk yerinden koparken, sürücü Celal B. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Osman B. hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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