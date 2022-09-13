Edirne'de doktorlar kalp hastasına nefes oldu

Daha önce aort kapağı açık cerrahi ile değiştirilmiş olan hastanın kalp kapağı TAVİ yöntemi ile değiştirildi ve kısa sürede sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyada sağlık alanında gerçekleştirilen yenilikleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Dünyada en çok görülen ölüm sebepleri arasında başta gelen kardiyovasküler hastalıkların tedavilerinde yenilikçi yaklaşımlarını sürdüren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, daha önce kalp kapağı değiştirilen hastaya TAVİ yöntemi ile müdahalede bulunarak sağlığına kavuşturdu.

Tedavi ve yönteme ilişkin açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, “Kalp anjiyografi ve girişimsel kardiyolojideki gelişmeler bizi de etkiliyor. Son dönemlerde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak TAVİ dediğimiz kasıktan girerek kalp kapağı değiştirme ameliyatını 100'ün üzerinde gerçekleştirdik ki bu ameliyatlar bölgemiz için de çok değerli bir hizmet. Bunların dışında da yenilikler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Sekiz yıl önce geçirdiği operasyonla aort kapak operasyonu değiştirilmiş bir hastaya TAVİ yöntemi ile müdahale ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Servet Altay, “Hastamız 72 yaşında. 8 yıl önce aort kapağı biyolojik kapakla değiştiriliyor. Bu kapaklarında 10 yıllık bir ömürleri var. Hastamız bize geldiğinde ileri derecede nefes darlığı çekiyordu. Ayrıca aort kapağı değişen birinde ikinci operasyonun riski daha yüksek oluyor. Ekip olarak bu hastaya ne yapacağımızı düşündük. Daha önce bu bölgede yapılmayan bir işlemi yapmaya karar verdik. Türkiye'de de çok yaygın olduğunu düşünmüyoruz. Bozulmuş biyolojik kapağın yerine TAVİ dediğimiz yöntemle yeni bir kapak ekledik ve hastamızı sağlığına kavuşturmuş olduk. Bundan sonra da bu vakalara devam edeceğiz. Hasta günlük ihtiyaçlarını bile karşılamayacak durumdayken bu operasyonla kısa zamanda tamamen sağlığına kavuşmuş oldu. Açık bir ameliyat olmadığı için hastamız hiçbir şey hissetmedi. Yoğun bakımda da kısa bir yatıştan sonra direkt servise aldık. Bizim ve hasta için konforlu bir işlem oldu” dedi.

Dünya genelinde en sık karşılaşılan ölüm sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğuna dikkat çeken Kardiyoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özkan, bu nedenle bu alandaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini belirtti. Trakya Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak bu gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştıklarını söyleyen Dr. Özkan, “Kardiyovasküler hastalıkların ortaya çıktığı yaş grubu, ileri yaş grupları. Çoğunda da uzun süreli kan sulandırıcı kullanmayı gerektiriyor. İleriki yaştaki hastalara kan sulandırıcı kullanmayı azaltıcı biyolojik kapak gibi aort kapağı işlemleri yapılabiliyor. Ama gelişen teknolojiler ile insan ömrü uzadıkça bu kalp kapakların ömürlerini ve etkinliğini tamamladığını görmeye başladık” dedi.

Yenilikçi bir yaklaşımla müdahalede bulundukları hastanın da benzer bir hikâyesi olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özkan, “Hastamızın durumunu kliniğimizde ve konseyimizde değerlendirdik ve TAVİ kararı aldık. Hastaya işlemi gerçekleştirdikten sonra 24 saatten kısa bir süre yoğun bakım ve 48 saatten kısa servis yatışı oldu. Hasta açısından hem konforlu hem yoğun kan sulandırıcı kullanımı gerektirmeyen, günlük hayatına çok çabuk bir şekilde dönebileceği bir işlem oldu. Hastada çok çabuk ve güzel bir yanıt aldık. Üç gün önce nefes alamayan hastamız bugün yürüyerek servis içinde dolaşmaya başladı” şeklinde konuştu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak güncel gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden Dr. Uğur Özkan, bu sayede hastalara ve bölgeye faydalı olmaya çalıştıklarını vurguladı.