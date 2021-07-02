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Edirne'de dükkanları sel suları bastı, esnaf malzemelerini kurtarmak için seferber oldu

EDİRNE (İHA) – Edirne’de bir anda başlayan sağanak yağış sele dönüştü.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir anda başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Birçok ev, iş yeri ve dükkan sular altında kalırken, esnaflar malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.


Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sele dönüşürken, birçok evi, işyerini ve dükkanı su bastı. Esnaflar sel sularını aşarak malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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