Edirne'de düzensiz göçmen ve huzur güven denetimi yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Asayiş Şube Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Asayiş ekipleri tarafından İnönü Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamayla, 'göçmen kaçakçılığı' önlenerek huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor. Yapılan uygulamada 28 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 33 kişiye ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Uygulamaya, halkın huzuru ve güvenini sağlamak amacıyla belirli noktalarda belirli aralıklarda devam edileceği öğrenildi.