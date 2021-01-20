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Edirne'de ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücünün aracından bin 194,50 gram uyuşturucu madde, 4 bin 900 TL nakit para ve hassas terazi çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrol uygulamasında durdurulan ehliyetsiz sürücünün aracından bin 194,50 gram uyuşturucu madde, 4 bin 900 TL nakit para ve hassas terazi çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bugün icra edilen yol kontrolü esnasında şüpheli bir araç durduruldu. Şüpheli, sürücü belgesini ibraz edememesi üzerine araçtan cezai işlem uygulanmak için indirildiği esnada cebinden peçeteye sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen ot şeklinde maddeyi yere attı. Bunun üzerine araçta yapılan aramada bin 194,50 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 4 bin 900 TL nakit para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli tahkikat başlatılarak, gözaltına alındı.

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