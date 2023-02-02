Edirne'de ekipler araçta sıkışan yaralı kadını kurtarmak için seferber oldu

Edirne'de meydana gelen kazada itfaiye ve sağlık ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için zamanla yarıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü iki tıra çarptı. Seyir halinde olan Gökberk B. idaresindeki 34 PK 3702 otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle park halindeki iki tıra çarptıktan sonra durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki tırın arkasında otomobilde sıkışan Gamze Ç. sağlık ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu acılar içinde kurtarıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı otomobilden çıkarılan Gamze Ç. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Gökberk B. ile beraber Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.