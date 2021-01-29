Edirne'de ekmek 2 lira oldu

Edirne'de ekmek fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Sofraların baş tacı ekmek artık 2 liradan satılacak.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz yaptığı açıklamada, Edirne'de fırıncıların zam talebi üzerine ilgili komisyonun toplandığı belirtti.

Toplanan komisyonun bugünden itibaren Edirne'de ekmeğe 50 kuruş zam yaparak 230 gram ekmeğin 2 liradan satılmasına karar verdiğini belirten Cingöz, alınan kararın Ticaret Bakanlığına ve Türkiye Fırıncılar Federasyonuna gönderildiğini ancak Ticaret Bakanlığının ekmek zammını onaylamadığını ifade etti.

Bakanlıktan gelen olumsuz karara rağmen ekmek zammını onayladıklarının altını çizen Cingöz, fırıncıların zor günler geçirdiğini söyledi.

Cingöz, sürecin tamamlandığını ve tarifenin belli olduğunu vurguladı.