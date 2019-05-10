Edirne'de esnaftan genç sporculara destek

Edirne'de, bir restoran işletmecisi U14 liginde mücadele eden Edirnespor Takımı alt yapısı forması giyen minik futbolculara, şampiyonlukları yolunda destek olmak için moral yemeği düzenledi.

Edirne'de, U14 liginde mücadele eden ve şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam eden Edirnespor Kulübü futbolcularına, kentteki esnaflardan destek geldi. Küçük Ev Işıklar Restoran İşletmecisi Cevat Işık ve kardeşleri, Cumartesi günü oynayacakları Edirnespor-Fatihspor final müsabakası öncesi, genç futbolculara moral yemeği verdi.

“Gençlere daha üst hayaller kurdurmak istiyoruz”

Edirnespor U 14 Takımı Antrenörü Şerafettin Mutluer, 22 kişilik tam takım kadrosu ile kendilerine her zaman maddi manevi destek olan Işık ailesine teşekkür ederek, “Biz genç sporcularımızla bu yola çıktığımızda, hep en üst başarıyı hedefledik. Çok şükür son bir virajımız kaldı şampiyonluk yolunda. Başarı tek başına olmuyor. Emek lazım, mücadele lazım ve tabi ki moral gerekiyor. Maddi destekler bizim için çok önemli. Gençlerimizin önünü açmak onlara daha da üst hayaller kurdurmak istiyoruz” dedi.

“Hepsi bizim oğlumuz”

Küçük Ev Işıklar Restoran İşletmecisi Cevat Işık da Edirnespor U 14 Takımı başta olmak üzere amatör sporun her alanında mücadele eden tüm genç sporculara başarılar dileyerek, “Bizim amacımız onların motivasyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak, hepsi bizim oğlumuz kardeşimiz. Şampiyonluk yolunda ve tüm spor hayatları boyunca elimizden gelen desteği her zaman yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.