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Edirne'de etkili olan kar, kazaları da beraberinde getirdi

Edirne’de etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Edirne'de etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. 16 öğrencinin içerisinde bulunduğu bir servis aracı yan yattı. Öğrenciler kazayı yara almadan atlattı.


Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında merkeze bağlı İskender köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Avcı yönetimindeki 22 AB 748 plakalı öğrenci servisi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yan yattı. İhbar üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Servis içerisinde bulunan 16 öğrenci ve servis sürücüsü kazada yara almadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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