Edirne'de etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

Edirne'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 60 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkilerken, kentin tarihi simgelerinde ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Edirne'de sabah saatlerinde etkisini arttıran sis hayatı olumsuz etkilerken, kentin tarihi simgelerinde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Selimiye Camii başta olmak üzere Tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri de sis altında kaldı. İşe gitmek üzere erken saatlerde yola çıkan araç sürücüleri de trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava sıcaklıklarının yükselmesiyle Edirne ve çevre iller için yoğun sis ve pus uyarısında bulunmuştu. Gece yarısı oluşan sis sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri isteniyor.

Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.