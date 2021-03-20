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Edirne'de ev yangını

Edirne’de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edirne'de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.


Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde tek katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler evi tamamen sardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde yaşayan ailenin yangın esnasında evde olmamaları olası can kaybı ve yaralanmaların önüne geçti. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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