Edirne'de evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Edirne'de tek katlı bir evde çıkan yangın büyümeden söndürülürken, evin çatısı hasar gördü.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi Büyükfırın Sokak'ta tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu. Evde yaşayan 86 yaşındaki yaşlı kadın ise yakınları tarafından dışarı çıkarıldığını ve çok korktuğunu söyledi.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.