Edirne'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde İpsala ilçesinde Bayrambey Mahallesi Enez Caddesi üzerinde Ömer Meriç idaresindeki 22 PB 874 plakalı otomobil ile Abdurrahman Bora idaresindeki 34 DDA 906 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan il müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Meriç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Bora'nın ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan, hayatını kaybeden Ömer Meriç'in evli ve 2 çocuk babası ve İpsala Saraç İlyas Mahallesi'nde muhtar Aza olduğu öğrenildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.