İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Edirne'de Fetö operasyonu: 4 şüpheli gözaltına aldı

Edirne’den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Edirne'den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda İ.A., R.C., E.E., ve şoför Y.K'yı yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A'nın aranması olduğu tespit edildi.


İ.A., R.C., E.E. hakkında Terör örgütüne üye olma suçundan ve araç sürücüsü Y.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan tahkikat başlatıldı.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.