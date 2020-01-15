Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırıldığı belirlenen faklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi de işlemleri için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemleri halen devam ediyor.