Edirne'de geniş çaplı üst düzey düzensiz göç toplantısı

Edirne'de, ‘Trakya Bölge Bölgesi Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon' toplantısı ile ‘Ege Denizi'ne Kıyısı Olan İllerin Düzensiz Göçe Yönelik Üst Düzey Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirildi.

Özellikle Trakya bölgesindeki yoğun düzensiz göç akını ile mücadele konusunda Edirne Valisinin koordinesi çerçevesinde Trakya bölgesi ile Ege denizine kıyısı olan Aydın, İzmir, Muğla, Çanakkale, Balıkesir'in valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, il göç müdürleri, sağlık müdürleri, AFAD müdürleri, gümrük müdürleri, bölge sahil güvenlik komutanlarının da katılımıyla geniş çaplı üst düzey düzensiz göç toplantısı gerçekleştirildi.

"Bizim bir ulusal göç politikamız vardır"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, toplantının açılış konuşmasında, "Türkiye bugün dünyada en fazla göçmeni, kendi ülkesinde misafir eden konumundadır. Aynı zamanda Türkiye 2017 yılı içerisinde dünyada Uluslararası en fazla insani yardımı yapan ülkedir. İki açıdan da Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi haline gelmiştir. Bu rakamlar da bizler açısından düzensiz göçün ne derece önemli olduğunu göstermesi açısından son derece anlamlıdır. Bu çerçevede devlet ve ülke olarak belli tedbirleri alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bizim bir ulusal göç politikamız vardır, bu politika çerçevesinde alınan belli tedbirler, uygulamalar ve eylemler vardır. Bunlardan bir tanesi de iller arasında belli koordinasyonun sağlanmış olması ihtiyacıdır" dedi.

"Düzensiz göçe yönelik sorunların çözümüne net bir katkı sağlayacağız"

Vali Canalp, düzensiz göçle mücadele kapsamında atılacak adımların önemine değinerek, "Bizler hepimiz bugün burada düzensiz göçle ilgili alacağımız tedbirlerle, kararlarla eğer uygulamada ortaya çıkan aksaklıklar varsa bunların giderilmesi noktasında yapacağımız uygulamalarla düzensiz göçe yönelik devletimizin karşı karşıya kalmış olduğu sorunların çözümüne net bir katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Canalp'in, açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.