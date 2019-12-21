Edirne Belediyesi ?evre Koruma ve Kontrol Birimi, Edirne ?evre ve ?ehircilik ?l M?d?rl??? ve Makine M?hendisleri Odas? Edirne ?l Temsilcili?i taraf?ndan Edirne'de g?rev yapan Kalorifer Ate?leyicilerine e?itim verildi.

Merkezi Is?nma Sistemi Kalorifer Ate?leyici E?itimi, MMO Konferans Salonu'nda ger?ekle?tirilen e?itim Sayg? Duru?u ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas?yla ba?lad?.

E?itimin a??l?? konu?mas?n? ger?ekle?tiren Edirne Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Yaver Tetik, ?Birka? g?nd?r, Edirne sisli bir havaya sahip. Nefes al?nmayacak bir hava var. Bu konuda apartman y?neticilerinin ve Kalorifer Ate?leyicilerinin sorumlulu?u b?y?k. Biraz sonra Edirne Belediyesi ve Edirne ?evre ve ?ehircilik ?l M?d?rl???'nden yetkili arkada?lar?m?z kendi kurumlar?n?n ?zerine d??en sorumlulu?u anlatacaklar. Az yak?tla ?s?nmak, ?evreyi bir o kadar az kirletir. ?n?m?zdeki g?nlerde enerjiden tasarruf ile ilgili farkl? seminerler de d?zenlenecek. Duyurular?m?z? daha etkin bir ?ekilde yapmay? planlayaca??z. En ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Arkada?lar?m?z bug?n burada yal?t?m?n ?nemini de vurgulayacaklar. Seminerin verimli ge?mesini diliyorum? dedi.

Edirne Belediyesi ?evre M?hendisi Murat Yavuz'da hava kirlili?inin ?nlenmesi i?in al?nacak olan tedbirler hakk?nda bilgi verdi. Sanayi tesislerinin bacalar?na filtre takmas? gerekti?ini belirten ?evre M?hendisi Murat Yavuz, ?Evleri ?s?tmak i?in y?ksek kalorili k?m?rler kullanmal?y?z. Ka?ak k?m?r kullanmamal?y?z. Kalorifer kazanlar?n?n bak?m?n? periyodik, haftal?k, ayl?k ve y?ll?k olarak s?rekli yapmal?y?z. Edirne Belediyesi olarak Is?nmadan Kaynaklanan Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?i kapsam?nda sanayi, tesis vb. i?letmelerden kaynakl? kalorifer kazan? ?ikayetleri de?erlendirmektedir? diye konu?tu.

?evre Koruma Ve Kontrol M?d?rl???'n?n kazan dairelerinin denetim ak??? hakk?nda bilgi veren Edirne Belediyesi ?evre m?hendisi Murat Yavuz, ?Kazan?n Haftal?k, Ayl?k ve Y?ll?k Periyodik Bak?mlar? yap?lm?? m?? Kazan dairesinin baca temizli?i yap?lm?? m?? Kazan dairesinin havaland?r?lmas? mevcut mu? Kazan yakma Talimat? mevcut mu? Yakma saati ve yakma tekni?ine riayet ediyor mu? K?m?r bo? torbalar?n? biriktirerek k?m?r sat?c?na teslim ediyor mu? 2019/95 no.lu ?l Mahalli ?evre Kurul Karar? Sat?? ?zin ve Uygunluk ?zin Belgesi mevcut k?m?r kullan?yor mu? Kazan Dairesinde k?m?r kullan?m? esnas?nda SO2 parametresinin azal?m? i?in kire? kullan?m? mevcut mu? (100 kg k?m?r ba??na en az 4 kg kire?) K?m?r kullan?m? sonucu ortaya ??kan c?ruflar Belediyenin g?stermi? oldu?u yerde bertaraf ediliyor mu? Bu konular denetlenmektedir. Belediyemiz ?evre Koruma ve Kontrol M?d?rl???'nce merkezi ?s?tma kalorifer sistemi bulunan apartman veya site y?netici ve kalorifercilerin kontrolleri her y?l rutin olarak yap?lmakta, kazan daireleri denetimlerinde Is?nmadan Kaynakl? Hava Kirlili?inin Kontrol? Y?netmeli?i ve ?l Mahalli ?evre Kurulu kararlar?na istinaden sat?? izin belgesi, k?m?r uygunluk izin belgesi, kazan yakma talimatnamesi, kalorifer kazan? ve baca bak?m?n? g?steren fatura veya gider makbuzu, uygun yakma y?ntemi ve ate??ilere ait ate??i belgeleri kontrolleri yap?lmakta, olumsuz g?r?len yerler i?in tespit tutana?? tanzim edilmekte; gerekli hallerde s?re verilip eksiklerinin tamamlat?lmas? sa?lanmaktad?r? dedi.

Edirne ?evre ve ?ehircilik ?l M?d?rl???'nden ?evre M?hendisi Yener Ta? ve MMO Edirne ?ubesi Y?netim Kurulu Ba?kan? Aziz Avukato?lu da e?itim de sunum yaparak; kat?l?mc?lar? bilgilendirdi.