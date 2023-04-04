İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Edirne’de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince yabancı plakalı bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürüne geçit vermiyor. Yabancı plakalı bir araçta polis ekiplerince yapılan arama sonucu gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 16 araç motor beyni, 6 otomatik ABS beyni, 60 hava yastığı tüpü, 17 airbag yan tüpü,1 mini otomobil buzdolabı ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

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