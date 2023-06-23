Edirne'de güzel sanatlar fakültesinde mezuniyet coşkusu

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı mezunları, düzenlenen törenle belgelerine kavuştu. Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Heykel ve Resim bölümlerinden öğrencilerin mezun olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin müzik eşliğinde devam eden törende mezun öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştiren fakülte birincisi Olga Erdem, çok güzel duygular eşliğinde dört yılı geride bırakıp okullarından mezun olduklarını belirterek, hayatlarının her alanında yanlarında olan ailelere ve kendilerine her daim yol gösteren akademisyenlere teşekkür etti.

“Sanat, insanlığın kendisini ifade ediş biçimlerinde en etkili yoldur ve sanat ve tasarım, yaşama katan ve bu anlamları tüm insanlığa taşıyan evrensel bir dildir" sözleriyle konuşmasına başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, “Sevgili gençler, bugün itibariyle mezun oluyorsunuz ve siz de bizler gibi bu evrensel dilin bir parçasısınız artık. Sadece mesleki anlamda değil yaşamdaki varoluş başarısına bu dili kullanarak erişebilirsiniz” dedi.

Konuşmasının devamında ailelere ve akademisyenlere seslenen Prof. Tüzün, “Sevgili veliler; biliyorum ki onların bugüne erişmesinde, bu başarıya ulaşmalarında en büyük destekçileri sizler oldunuz. Değerli hocalarım; öğrencilerimizin paletlerinin ve tasarımlarının renklenmesine, o renklerin geleceğe uzanmasına, kısaca ışığımız olmanıza minnettarız” diyerek aileleri ve akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu Trakya Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için gayretlerinden dolayı öğretim elemanlarına teşekkür ederken, evlatlarının en iyi şekilde yetişmesi için gayret gösteren aileleri tebrik etti.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, “Bugün sizin için bir başlangıç. Meslek hayatına atılıyorsunuz. Burada öğrendikleriniz sizler için bir anahtar rol oynayacaktır. Sürekli olarak kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Değişimin baş döndürücü bir hız ile gerçekleştiği ve rekabetin üst seviyede olduğu günümüzde sizin için fark oluşturacak bilgi ve beceriler elde etmeniz gerekmektedir. Yakın geçmişimizin ‘başımıza icat çıkarma' kavramı geçerliliğini kaybetti. Sizlerden beklentimiz icatlar çıkarmanızdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından fakülteyi dereceyle bitiren öğrencilere plaket ve belgeleri verildi. Tören, mezun öğrencilerin meslek andını okuması ve keplerini havaya atmasıyla tamamlandı. Mezuniyet töreninin ardından Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan öğrencilerin özgün çalışmalarından oluşan "Mezuniyet Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Program, serginin gezilmesiyle son buldu.