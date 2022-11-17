İhlas Haber Ajansı

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Edirne'de haftalar sonra yağmur yağışı başladı

Uzun süredir kuraklığın etkisinde olan hatta çiftçinin ekim bile yapamadığı Edirne’de, haftalar sonra yağmur yağışı başladı.

Uzun süredir kuraklığın etkisinde olan hatta çiftçinin ekim bile yapamadığı Edirne'de, haftalar sonra yağmur yağışı başladı.


Son yılların en kurak Ekim ve Kasım aylarını yaşayan Edirne'de, çiftçinin yüzünü güldüren yağmur yağışı başladı. Yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan Edirneliler iş yerlerinin saçaklarımın altına veya pasajları sığınmak zorunda kaldı.


Yanlarında şemsiye bulunan vatandaşlar zor anlar yaşamazken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar gerek poşet gerekse karton kullanarak yağmurdan korunmaya çalıştı


Hava tahminlerine göre, Edirne'de yağmur yağışının hafta sonu da aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

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