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Edirne'de hareketli dakikalar: Polis havaya ateş açtı

Edirne’de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı.

Edirne'de piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen 2 kişi, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayınca polis havaya ateş açtı. Şüpheliler kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde yaşanan sahte para ihbarlarını titizlikle değerlendirerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.



Otomobili bırakıp kaçtılar


Kent merkezinde yapılan araştırmada aracın Eski İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı kullanan kişilere 'dur' ihtarına bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler aracı park ederek kaçmaya devam etti.



Kovalamaca kameraya yansıdı


Havaya ateş açan polis ekipleri takviye polislerin de gelmesiyle iki şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların aracı bırakarak kaçtığı ve polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi ederek şüphelileri kovaladığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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